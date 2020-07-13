德合本周五掛牌 冀拓中資項目

新地新世界生意佔近半

去年度集團有64.5%生意來自住宅裝修服務，餘下為商業項目。集團分別於2004年及2012年起為新鴻基地產（0016）及新世界（0017）提供服務，兩者的生意約佔整體業務四至五成。吳志超指出，兩家公司提供的付款期為30日，又多數為純裝修項目，與外間工程通常為期90日而言明顯有優勢。不過，隨着上市取得資金，集團亦可以開發中資或其他發展商項目，預期涉足較多泥水及雲石工程下，合約值會較大。集團在上一年度承接內地發展商總值逾3億元的屯門項目。

集團現時有39個工程項目在手，涉資29億元，足夠2至3年發展所需，受疫情影響不大。吳志超說，現時未有想過併購或向員工授出購股權，將來在情况許可下擬維持穩健派息。

吳志超稱，德合曾試過承接名店、會所及商場等裝修項目，卻發現住宅項目裝修可讓集團提高競爭力。以2018年計，全港660億元的裝修市場中，集團攤佔1.2%份額，預計未來可擴大份額及確保利潤率。截至2017至2019年度，其整體毛利率介乎13.6%至14.8%。不過，因應要降低現場施工人手、提高精準度與效率，及紓緩人手壓力，過去3個年度共投入410萬元，引進三維激光掃描等科技配合業務發展。