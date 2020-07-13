八成客戶毋須額外協助 利控制成本

今年首季保費超去年三季總和

保泰自願醫保主打性價比，去年有質疑指集團以平價吸引客戶投保後，或在下一個年度續保時上調保費。不過事實是，保泰今年下調了所有年齡層的保費，現時標準計劃的保費，近乎所有年齡層都屬市場最低。被問及能否低保費能否持續，顏耀輝指有八成客戶不需要額外的協助，有助控制成本。而在產品設計上，靈活計劃設定客戶自付額，有助降低保費，他亦相信未來成本控制能力可以持續。

至於今年目標，顏耀輝表示會擴大客戶基礎為主。今年4月該行推出門診會員計劃「Bowtie Go」，會員可以較低收費診症，目前網絡有700個醫生。除了向提供自己客戶提供，亦與電訊公司3香港合作向其客戶推出服務。顏耀輝表示，虛擬保險公司沒有中介，但也可以經合作伙伴接觸潛在客戶，例如不少數碼港的初創企業沒有醫療保險計劃，該行與數碼港合作提供較便宜的醫療網絡，而數碼港亦可幫助保泰推廣。目前網絡有逾50間合作夥伴，每月增加逾1000名會員。

[保險轉型系列之一]