保泰聆聽社媒助吸客 了解客戶網上足迹 即時調整宣傳內容

明報記者 歐陽偉昉

顏耀輝表示，他們其中一項指標，是統計保泰在網上聲量（Share of Voice），例如多少會同時提及「自願醫保」和「保泰」兩個關鍵字，可讓他們了解保泰在市場上的定位，幫助他們制定吸引客戶的方法。利用這種聆聽社媒（social listening）的方法，相對傳統保險經代理、客戶焦點小組或保費金額去了解客戶，他們可以每周甚至每日取得數據。

顏耀輝認為，他們作為新公司，資源不及其他險企，因此推出宣傳需要更快、更頻密地做活動打開市場，例如今年2月初新冠肺炎傳入本港時，發生醫護人員酒精搓手液不足，因此在7日內決定聯同科研機構製作酒精搓手液贈送與客戶和機構，亦請其資深顧問曾俊華拍片回顧17年前SARS的經歷。

顏耀輝認為，公司舉辦以上活動後的認知度逐漸上升，他指3月至5月時提及在網上「自願醫保」，同時最多提及的險企便是保泰，這有助保單的增長。

產品設計簡單 方便自行比較

除了市場認知度，他們會着重分析整個客戶購買保單的歷程數據，例如客戶是看完他們保險相關的資料內容轉入他們的網頁，還是從第三方公司轉入，用甚麼的字句或圖片可以吸引客戶等，這些資訊讓保泰能及時按客戶的行為反應調整內容。

除數據以外，顏耀輝亦會親自上陣致電客戶，了解他們的投保原因和意見。顏耀輝表示，他們吸納的客戶除了看重性價比外，也有一群希望自行比較產品特性後再作決定的客戶。因為自願醫保較標準化，他們亦在保障範圍和核保說明盡量透明化，讓客戶自行與其他保險公司產品比較。

在自願醫保以外，不少傳統保險公司的醫療保險，多數涵蓋不同的病患，再以保障範圍和保額細分市場，需要客戶致電業務代表了解產品，才能完成投保。顏耀輝表示他們會以自願醫保作為核心，陸續推出其他保險產品作額外保障，設計會保持簡單易明。

[保險轉型系列之一]