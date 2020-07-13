眾安攻互聯網醫院 去年醫療生態收入48億

鄧銳民表示，去年眾安健康險生態付費用戶數目為1670萬名，主要為健康保險客戶。他指健康險客戶的健康意識較強，或當他們需要醫療用藥，很容易可以轉換成為醫療和健康管理服務的用戶，除了增加客戶使用該行服務的頻率和忠誠度，亦可提升每用戶平均收入（ARPU）。透過健康管理服務，亦可取得用戶健康數據，健康險設計、保費釐定可更接近因應客戶需要。除了互聯網醫療，眾安提供醫療相關的理賠、系統等大數據解決方案。

新冠疫情令醫療網上服務需求大增

新冠肺炎疫情令醫療和網上服務需求大增，兼具兩者概念的醫療科技股炒起，平安好醫生（1833）和阿里健康（0241）今年股價倍升。眾安亦在近日被炒起，問及現時股價是否已經反映保險科技發展，鄧銳民認為有部分投資者已認知逐漸體現，不過「市場討論的醫療科技業務估值，套在眾安上，我認為仍未全面反映」。

現時行業市佔最大的平安好醫生，但其至去年底仍未盈利。問及醫療業務的收支目標，鄧銳民表示業務近期才開始發展階段，現時着重提升客戶使用醫療科技服務的效能。他指不會立即以利潤為目的。眾安上周四（9日）完成6億美元發債，鄧銳民表示暫無再其他集資計劃。