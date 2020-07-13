眾安攻互聯網醫院 去年醫療生態收入48億

【明報專訊】眾安在綫（6060）去年8月取得互聯網醫院牌照，並在12月上線營業。集團副總經理鄧銳民表示，今年新冠肺炎疫情期間，醫院已經聯繫10萬名外部醫生提供網上診症，以及心理諮詢服務，醫院亦逐漸增加慢性病，例如糖尿病的服務。包括健康險保費在內，眾安去年醫療生態收入為48億元（人民幣，下同），按年增長67%，他相信未來收入增長可以繼續高於市場水平。
鄧銳民表示，去年眾安健康險生態付費用戶數目為1670萬名，主要為健康保險客戶。他指健康險客戶的健康意識較強，或當他們需要醫療用藥，很容易可以轉換成為醫療和健康管理服務的用戶，除了增加客戶使用該行服務的頻率和忠誠度，亦可提升每用戶平均收入（ARPU）。透過健康管理服務，亦可取得用戶健康數據，健康險設計、保費釐定可更接近因應客戶需要。除了互聯網醫療，眾安提供醫療相關的理賠、系統等大數據解決方案。
新冠疫情令醫療網上服務需求大增
新冠肺炎疫情令醫療和網上服務需求大增，兼具兩者概念的醫療科技股炒起，平安好醫生（1833）和阿里健康（0241）今年股價倍升。眾安亦在近日被炒起，問及現時股價是否已經反映保險科技發展，鄧銳民認為有部分投資者已認知逐漸體現，不過「市場討論的醫療科技業務估值，套在眾安上，我認為仍未全面反映」。
現時行業市佔最大的平安好醫生，但其至去年底仍未盈利。問及醫療業務的收支目標，鄧銳民表示業務近期才開始發展階段，現時着重提升客戶使用醫療科技服務的效能。他指不會立即以利潤為目的。眾安上周四（9日）完成6億美元發債，鄧銳民表示暫無再其他集資計劃。