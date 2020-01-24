溢達被指新疆強迫勞動 CEO：歡迎來查 遭美點名感「冤枉」 強調招聘培訓不涉政府干預

明報記者 陳子凌

據美國參眾兩院議員今年3月11日提出的法案指，溢達被點名是因為曾有公開報道指其在新疆疑似參與強迫勞動。車克燾表示，估計是去年5月16日美國《華爾街日報》一篇講新疆勞動情況的報道有關。

車克燾指受訪字眼被誤解

當日報道引述車克燾稱，從2017年開始新疆政府為溢達提供（offer）工人，溢達亦於2017年及2018年共聘請（took）34人，訪問強調整個招聘過程及培訓都不涉政府干預，集團也沒被強迫去聘請任何人。車克燾解釋，沒料到「offer」及「took」兩詞被解讀成參與強迫勞動，甚至被美國議員指控。實際上溢達於新疆乃至全球的招募都一樣，除了從學校招募畢業生、公開招聘廣告及員工介紹等，亦會有求職者是經地方政府轄下一個類似香港勞工處的部門介紹來應徵，「無論是透過甚麼形式，我們都一視同仁面試考核，符合要求才聘用」。

溢達早在1995年便投資新疆，一來當地是中國最大產棉地，二來質量最好的長絨棉也是新疆獨有，因此集團在當地生產的綿紗也是悉數自用。截至去年底，溢達全球員工共5.4萬人，而新疆3間綿紗廠及2間軋綿廠有員工1343人，當中30%，即約400名是維族人，其中有50多人工齡長達10年甚至逾20年，亦不乏維族員工做到主管級別。而當地員工平均工資約4200元人民幣，亦遠高於新疆最低工資1620元人民幣。

至今沒有任何客戶取消合作

車克燾透露，其實《華爾街日報》報道出來後，曾有客戶委託獨立第三方國際顧問公司Elevate前赴新疆調查，結論溢達不存在強迫勞動，且至今也沒有任何客戶取消合作。

一旦《防止強迫維吾爾人勞動法》通過，美國將禁止新疆生產的產品進口，除非企業能證明供應鏈中沒有強迫勞動。車克燾坦言，未有預計法案通過對公司影響，亦覺得公司無端被指控，然後要證明自己無罪，道理上實在講不通，「巴不得他們親自去新疆調查，用自己眼睛去看我們哪有強迫勞動」。