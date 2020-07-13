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中國股票基金今年領跑強積金 富達簡立恒：下半年仍可看好

【明報專訊】根據積金局公布統計數據，去年底本港382萬就業人口中已有73%（約279萬人）獲強積金計劃保障，2018年底持有供款帳戶及或個人帳戶的計劃成員總數達436.5萬；強積金所有計劃今年首季總淨資產值則達8677億元。如何因應市况靈活調動強積金組合，關乎不少本港打工仔的切身利益及退休大計，富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恒就此教路，指該行看好下半年中國股市表現，認為可在強積金組合增持中國股票基金，並指主動投資較追蹤指數的基金料表現較佳。

根據晨星亞洲截至上周四數據，本港400多隻強積金中，今年表現最佳的10隻基金中有6隻是中國或大中華股票基金；富達簡立恒分析，中國控制疫情的情况較世界其他國家理想，在經濟改善及政策刺激支持下，他對中國股票年初至今跑出並不感意外，指該行在下半年仍然看好中國股票，並且教路打工仔如何在強積金中挑選中國股票基金。

「大家也明白目前投資中國股票，焦點是放在科技龍頭股，我估計部分中國股票基金已有不少投資放在此板塊，我們亦是一樣。但其實中國股市在不同的時間有不同的焦點，最近科技股表現很好，幾年前則是消費股或內房股表現較佳，我們會因應不同市况決定增持不同板塊；所以我覺得投資者也不要只聚焦於近日有好表現的科技股，而是着眼於強積金的長期回報，即是否很高效及持續地有好表現，這點我相信富達強積金是可以做得到的，投資者可以留意」。

中資科技醫療炒風勁 勿忘分散投資

事實上，在截至今年6月底止過去10年，「富達退休集成信託-環球股票基金」平均每年回報達8.11%，在400多隻強積金中排名第10位。

簡立恒強調，目前富達不止看好中國股市，也看好亞洲以至歐洲股市，認為投資者在中國股市的旺市中不要忘記分散風險，「下半年我們的確是看好中國股票，尤其是科技及醫療板塊，在現階段股市炒作如此熾熱的時候，的確是頗吸引，但我們希望提醒投資者，中長線不要忘記風險管理，股市調整總會來臨，所以最好審視自己風險承受能力（以決定將強積金資產多少比例配置於中國股票基金）」。

主動投資基金料跑贏指數基金

另外，值得注意的是，恒指今年以來下跌2462點或8.73%，而即使MSCI中國指數期內錄得15%升幅，表現亦不及上述十大回報最佳的強積金基金；簡立恒認為，打工仔目前在挑選強積金時也要留意，今年市况大上大落比較適合主動投資的基金經理爭取好表現，「通常大市上落空間如此大的時候，往往可提供空間予主動投資的基金經理創造超額回報；今年市况如此波動，投資者不應該再像過去幾年一樣只吼指數基金，而是留意主動投資的股票基金」。

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