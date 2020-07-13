Global X Jon Maier：美國流動性充足 科技股短期續升

宅經濟興起 科技股受惠

過去兩星期中美科技股升勢加快，微軟及納指分別上漲8.83%及8.81%破頂，騰訊及阿里更分別勁升12.68%及19.01%創歷史新高。身處美國的未來資產管理旗下Global X Jon Maier（圖）上周接受專訪時亦指出，疫情已對當地居民日常生活帶來結構性的變化，改變不少行為模式，亦引領當前宅經濟的崛起，為龍頭科技股帶來增長機會：「目前大家也留在家中用Amazon的電商平台購物、以微軟的辦公軟件工作、看Netflix提供的娛樂節目。」

相信不少讀者也同意Amazon、微軟及Netflix是好公司，納指也有中長線投資價值，但問題是它們自從美股於3月23日聯儲局宣布無限量寬（QE）救市以來已錄得可觀升幅，而且目前估值亦頗高（表），現價是否仍值得看好呢？ Maier表示，考慮到美國科技龍頭股的商業模式、龐大資源及增長潛力，他不覺得現時有關交易已過分擠擁（Crowded Trade），認為不一定要為增長設限。

Maier分析，雖然美國疫情暫仍未受控，惟在聯儲局提供大量流動性支持下，當地股市短期仍可看好。他又說，是次疫情亦影響美國總統大選，因為若在11月大選前疫情若無改善，相信會打擊特朗普連任的勝算。

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