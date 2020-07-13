富達簡立恒：三大因素利好 港股料有支持

明報記者 葉創成

恒指上周升了354點或1.40%，連續兩周向好，6月初至今已回升近2766點或12.04％，期內中資龍頭科技股及醫療股強勢破頂，同期環球股市亦普遍向好。富達簡立恒在《Money Monday》第156期（2018年7月9日出版）封面故事曾準確預測美國出現衰退，他在上周五再次接受專訪前瞻股市走向，與兩年前比較，目前他對本港以至全球股市短期表現轉趨樂觀，指有三大利好因素可帶來支持。

「第一，今年首季全球多個國家先後爆發疫情，需要實施居家令進入抗疫狀態，很多經濟活動根本上難以進行，因此今年首季經濟數據非常差勁，而隨着上季疫情改善，多國已逐步恢復正常經濟活動，經濟數據正在醞釀慢慢好轉，這是比較大的支持因素，近來股市回升便是反映此一憧憬。」

環球經濟漸改善 政府央行續寬鬆

「第二，雖然目前全球疫情第一波已略放緩，但全球央行或政府仍然採取寬鬆政策，並無收回早前已推出的救市措施，例如歐洲便成立一個新的救市基金，美國聯儲局主席鮑威爾亦表明會繼續確保經濟的流動性充裕，可見不論央行或政府均向投資者釋放利好信號，這是很強力的支持，故此環球股市現時氣氛亦不錯。我們覺得只要上述兩大利好因素維持不變，即全球經濟數據不會顯著轉弱，以及央行或政府暫不收回已推出的救市措施，股市便會有不錯的支持。」

「第三個利好因素是尚未發生的，但一旦發生便有機會提振全球股市，這便是成功開發新冠病毒疫苗，投資者暫時對此期望不高，但你不能排除今年稍後時間，隨時會有疫苗的好消息出現，屆時便可妥善解決疫情問題。」

料港有能力處理第二波疫情

雖然上述三大因素實屬利好，但隨着本港上周出現疫情第二波，多隻本地藍籌被拋售（見第5頁配稿），簡立恒強調，在汲取疫情第一波經驗後，他相信本港政府及社會現時有能力妥善處理疫情第二波。

「有些人可能會擔心，第二波疫情的出現，港府會否又再實施居家令，令經濟又再停擺；我們的看法是，目前只是有出現第二波疫情的初期迹象，隨着港人防疫意識提高，現時主動增加社交距離，不一定會出現第二波疫情大爆發」。

雖然簡立恒看好本港及環球股市的下半年表現，但他亦提醒投資者有三大風險，可以令股市隨時出現短期調整，「第一個風險是美國將於11月舉行總統大選，目前投資者也不確定將是哪位候選人勝選，雖然現時有民調指拜登領先，但參考4年前的經驗，早期民調的指標性並非很強，我覺得要等接近11月大選，民調才可預示選情；即是說，愈接近11月大選，投資者便會愈重視大選所帶來的不確定性，屆時市場風險亦會增加。」

三大風險：美大選企業盈利中美關係

「第二個風險便是企業盈利。雖然全球股市由3月下旬已從低位顯著回升，而且不論美國、歐洲及中國股市升幅亦不低，美股更已收復此前疫情大爆發所帶的大部分跌幅（圖），但當地企業盈利卻並不理想，故此目前美股估值頗高，反映資金充裕令炒作氣氛強烈，現時股價與基本面是有差距的。跟着便要看市場何時才會把焦點放回基本面，今年企業盈利在疫情的負面影響下，股市是否仍值如此高估值呢？所以其實股市是有調整空間的。」

「第三個風險是中美關係，從今年初中美達成首階段貿易協議以來，兩國之間摩擦很多時只是口號式，互相批評亦只是隔空批評，並沒有實質行動出現。我們覺得跟着便要看看，中美摩擦會否出現一些實質後果，例如兩國會否針對對方採取某些措施，並且對經濟表現有不利影響；（2018年7月開始的）貿易戰便是一個例子，美國透過增加關稅影響中國出口，未來幾個月若有類似的政策，也會影響市場氣氛，為股市帶來風險」。

港股企業盈利方面，《Money Monday》分析，上周五共有超過10家上市公司就上半年業績發盈警，當中包括今年以來股價勁升達一倍半的金蝶（0268），其本周表現值得留意。

[封面故事]