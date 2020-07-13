金管局擬明年初為銀行作氣候壓測

涵蓋極端天氣低碳經濟風險

他指出，壓力測試的目標是用以評估銀行業面對氣候變化風險的能力，及提升銀行業量度及管理氣候風險的能力，不過由於現時為初步構思，屆時將邀請銀行共同討論及參與制定壓測情境及指引，目前有6家銀行表示有興趣參與試驗計劃。他指出，壓測或將涵蓋實體及轉型風險等情境，前者是極端天氣帶來之風險，後者則是導向低碳經濟的政策和技術變化帶來的風險，如政府向企業徵「碳稅」或要求個別高碳排放工業轉型，客戶盈利、還款能力及信用風險等均受影響，他以遊戲公司或電力公司為例，今年首季兩者在銀行的貸款額分別約為3000億元，佔整體銀行貸款的3%，反映有關風險都將間接影響銀行。

金管局助理總裁（銀行政策）何漢傑表示，香港作為國際金融中心，銀行來自世界各地，因此在發展綠色及可持續銀行業務的步伐不一。當局鼓勵銀行制定合適的氣候管理機制，未來除了壓測外，亦會為銀行提供培訓或研討會等。