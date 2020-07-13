受惠宅經濟 雷蛇網上業務大增

新遊戲機登場 勢帶動產品升級潮

香港年初起爆發疫情，拖累線下零售，但郭美琪表示，網上RazerStore上半年香港銷售，特別是4、5月期間，錄得顯著的雙位數增幅。羅啟琳表示，直播硬件需求明顯增加，尤其是串流攝影機、麥克風等。

羅啟琳預計，下半年電商增長勢頭持續，雖然疫情具不確定性，但預計即將推出的新世代遊戲主機「PlayStation 5」及「Xbox Series X」將帶動產品升級潮，集團亦正積極籌備雙十一、感恩節等電商旺季。雖然疫情打擊各行各業，但羅啟琳表示，公司無進行任何裁員，又稱雷蛇流動資金充沛，截至去年底，集團仍有5億美元現金。

冀攻東南亞數碼銀行

雷蛇早前伙拍新加坡昇菘集團、富衛等合組財團申請新加坡數碼銀行牌照，羅啟琳指出，由於疫情影響，新加坡金融管理局延遲至下半年才公布結果，包括其財團在內共有5名申請者入選次輪名單，競逐兩個牌照。羅啟琳表示，集團有意進軍其他東南亞國家的數碼銀行，此外希望伙拍更多金融企業，加大雷蛇用戶群效益，早前集團亦與Visa合作推出Visa預付支付解決方案。