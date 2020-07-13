小股東多觀望 羅守耀：無意見

【明報專訊】本報翻查國泰航空（0293）股東名冊發現，公司不少股東為外籍人士，以海外地址登記，同時亦不乏一班「自己友」（即國泰機師）追捧。而本地老牌家族，例如有「棉花公主」之稱楊敏德旗下溢達集團，以及地產商裕泰興集團亦有持股。根據名冊上的資料，溢達持股總數達25萬股，以上周五（10日）收市價6.8元計，市值約170萬元；羅守耀名下「裕泰興地產」、「裕泰興」及「悅龍置業」3間公司共持有1.1萬股，市值約7.48萬元（見表）。本報曾致電羅守耀詢問其就供股一事的看法，對方稱自己持股不多，所以對此並無意見。而溢達則指仍在研究中，未有任何決定。
股東名冊上亦有不少「隱形大戶」，其中之一是於九龍灣經營貨倉生意的尹先生，本報記者到訪其列於名冊上的地址，問及其是否記得持有50萬股國泰股票，他不置可否，僅笑言股份是「公司其他人一齊買」。對於供股一事，他亦表現得相當豁達，僅回應稱「等啲人搞啦」。
持50萬股大戶：等啲人搞啦
另一「大戶」則以位於上環高陞街的公司地址登記，本報記者到訪後發現，公司經營藥材批發生意。名冊上的登記人為陳姓女士，持有26萬股，不過其子張先生則向本報記者稱，其母因年事已高很少再回公司。當記者向其提及國泰供股，張先生甚為困惑，反問記者「供又點，唔供又點」。不過，他最後提到，其母不想出售持股，因此更傾向於供股。