小股東多觀望 羅守耀：無意見

股東名冊上亦有不少「隱形大戶」，其中之一是於九龍灣經營貨倉生意的尹先生，本報記者到訪其列於名冊上的地址，問及其是否記得持有50萬股國泰股票，他不置可否，僅笑言股份是「公司其他人一齊買」。對於供股一事，他亦表現得相當豁達，僅回應稱「等啲人搞啦」。

持50萬股大戶：等啲人搞啦

另一「大戶」則以位於上環高陞街的公司地址登記，本報記者到訪後發現，公司經營藥材批發生意。名冊上的登記人為陳姓女士，持有26萬股，不過其子張先生則向本報記者稱，其母因年事已高很少再回公司。當記者向其提及國泰供股，張先生甚為困惑，反問記者「供又點，唔供又點」。不過，他最後提到，其母不想出售持股，因此更傾向於供股。