國泰今開會 顧問籲反對擴配股授權 指不利公司管治 惟支持供股及政府注資

指優先股不影響控制權 供股價合理

針對資本重組方案下的議案，即批淮發行優先股、認股權證及供股等，ISS認為，相關項目均值得支持，指資本重組對國泰未來營運至為關鍵，而發行優先股的方案則不會導致控制權發生變化。雖然行使認股權證，或可能引致發行新股，不過佔公司已發行股數的比例約10.59％，並不算多。至於國泰所建議「以11供7」的形式進行供股，ISS表示，認購價出現大幅折讓，因此定價尚算合理，而同意供股後，股東亦可維持其所持股份的股權權益。

5議案互為條件 反對或致「泵水」失敗

至於國泰建議批准授權董事局可回購及配發的股份總數增至20%，ISS認為授權普通股發行是一籃子的授權，有別於與資本重組建議，而股票發行總數應限制在10％之內，報告並續指國泰過去一年內多次更改授權屬「過多」，不利於公司治理，認為有必要在靈活度和保護股東權益之間取得平衡，因此建議股東反對該議案。然而，今天股東會所列的決議案均「互為條件」，如任何一項不獲通過，所有議案均不獲通過，即若反對上述授權議案，或連帶使國泰「泵水」失敗。

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅稱，由於目前全球疫情走勢仍未明朗，因此在可預見的未來，國泰仍然要面對流動性問題，董事局建議增加配發股份授權，無非是希望為自己帶來最大的靈活度。她續稱，一旦相關議案獲批，國泰雖然可以在更短的時間內籌集更多資金，但是此舉亦意味着股權被稀釋的風險將提高。她強調，就目前情况而言，股權融資仍然是航空公司最佳的融資工具，因為可以避免債務所帶來的負擔。

供股倘不完成 港府有權取消78億元貸款

目前，太古（0019）持有國泰45％股權，為最大股東；中國國航（0753）則持29.99％；卡塔爾航空持股9.99％。根據已訂立的不可撤銷承諾，上述三大股東均會投票贊成發行優先股及認股權證發行，並將參與供股。一如上月初公布的方案中提及，政府除向國泰認購優先股及認股權證外，亦會向其提供總額為78億元的過渡貸款。不過，一旦國泰未能兌現任何財務契諾，或未能在今年8月31日或之前完成供股程序，政府有權取消該筆過渡貸款。

明報記者 葉子晴