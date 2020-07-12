時隔6年A股牛市再臨？

最近內地股市行情異常火熱。有多火熱？在過去7個交易日內，核心股指上證指數連續上漲，接連突破3000點、3100點、3200點、3300點、3400點等多個關鍵點位，創近兩年半新高；滬深兩市已連續6個交易日成交額突破1萬億元（人民幣，下同）關口；連「惜秒如金」的《新聞聯播》日前亦專門用一分多鐘來報道A股大漲……行情之火熱，可見一斑。

火爆的行情似乎亦驚動了監管層。8日晚間，中國證監會發布消息，集中曝光258家非法從事場外配資平台名單。

內地監管層深夜曝光場外配資平台，無疑是擔憂本輪行情重蹈2014、2015年槓桿資金違規入市的覆轍，盡早提示風險。

在消息發布後，有不少投資者擔憂上漲行情戛然而止。然而，次日A股並未受太大的影響，股指再度上漲。究其原因，在於本輪行情的上漲動力與2014、2015年有明顯不同。

信心回歸資金驅動上漲

關於本輪行情上漲的驅動力，目前內地市場主流觀點認為集中在兩個方面：

首先是信心驅動。信心比黃金更重要。投資本質上是在投資未來，如果對未來沒有信心，投資根本難以啟動。本輪行情最大的信心，來自於對內地經濟的信心。隨着新冠病毒肺炎疫情在內地逐步得到控制，經濟社會各方面正在有序地復工復產、復商復市，各種經濟數據穩步向好，愈來愈多的投資者對內地經濟投下了「信任票」。

二是資金驅動。任何一輪大行情都離不開大資金的支持。與此前的「槓桿牛市」不同，本輪行情的增量資金主要來自三個方面：

首先，近期大量境外資金通過滬深港通流入A股，已是多個交易日淨流入A股超過100億元人民幣。這主要是因為全球大幅釋放流動性，存在「資產配置荒」，中國的優質資產受到全球資金青睞。

其次，大量銀行理財資金與信託資金由於監管要求不得不大規模減持「非標資產」，隨後通過各種渠道增配A股資產。

再次，居民儲蓄「搬家」。「房住不炒」疊加餘額寶等貨幣基金收益快速下行，使得內地居民資金需要找到新的投資方向，這一點可以從股票基金銷售行情的火熱得到佐證。近期內地又有一隻新股票基金發行刷屏，僅一天認購金額就達1300億元人民幣。

美股是全球股市最大風險

針對後市行情，儘管當前內地市場樂觀的聲音偏多，甚至有認為下半年A股將迎來全面的牛市，但還是要謹慎樂觀。現在認定A股將迎來牛市可能為時尚早，目前市場應該仍屬於反彈階段，且未來面臨較大不確定性。

一方面，許多內地上市公司即將發布半年報，考慮到疫情的影響，業績可能受到衝擊，從而影響股價；另一方面，美股仍面臨較大調整壓力，這股壓力可能在今年底或明年初出現，這無疑是全球股票市場最大的風險，會給內地股市帶來較大衝擊。

[馮其十 神州新形勢]