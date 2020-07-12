路透：鴻海印度建iPhone組裝廠

鴻海現時最大的蘋果手機生產基地皆位於中國，分別是河南鄭州和廣東深圳的工廠。其中一名知情人士稱，鴻海將在印度的Sriperumbudur投資建新工廠，距離欽奈市（Chennai city）以西50公里，工廠將組裝iPhone XR，計劃在3年內投產，該投資計劃將可為當地增加約6000個工作崗位。消息人士提到，目前在中國生產的一些蘋果機型將會移至印度新工廠生產。

消息人士：蘋果強烈要求促成

另一名消息人士則稱，把生產線移出中國不是那麼容易，因此今次是蘋果強烈要求旗下客戶把生產線移出中國，鴻海此舉是配合蘋果的要求，不然不會無端作此決定，因為遷移生產線的成本很高。

目前鴻海在印度已有組裝低階蘋果手機的工廠，另外也為中國手機商小米（1810）代工生產。針對上述消息，鴻海回覆路透社表示，依據公司規定不會對任何客戶或產品發表評論；蘋果亦未有回應。

鴻海董事長劉揚偉在上個月召開的股東會上曾提及，將在印度有新的投資計劃，但他沒有就投資計劃作出進一步的說明。自去年中美貿易糾紛爆發，一些代工廠已被迫尋找中國以外的生產基地。