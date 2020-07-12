瑞德西韋據報可降死亡率 納指新高

道指、標指及納指一周分別累升0.96%、1.76%及4.01%。道指成分股方面，銀行股做好，摩根大通、高盛分別升5.47%及4.44%，分別貢獻34點及59點。美國藥廠吉利德科學宣布，其瑞德西韋可令新冠肺炎的死亡風險降低62%，其股價漲2.16%，報76.32美元。

除了Tesla上周五大升逾一成，其他科技股也受追捧，FANG+指數升2.2%，報4787點，Netflix再創新高，彈8.07%，收報548.73元；亞馬遜同樣破頂，收報3200美元，升0.55%。

港股ADR比例指數升59點

Thornburg Investment Management投資部聯席主管兼投資組合經理BenKirby表示，股市或會繼續上漲，原因是系統流動性過多，並且還有更多流動性或會出籠。

恒指夜期報25,760點，高水33點；港股ADR比例指數升59點或0.23%，報25,786點。折合港元，匯控（0005）ADR報37.02元，較港收市高1.7%；中海油（0833）ADR報8.81元，較港收市高1.56%。阿里巴巴（9988）ADR報252.9元，較港收市跌0.98%；騰訊（0700）ADR報545.7元，較港收市跌0.7%。