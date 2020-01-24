股價表現佳 馬斯克將獲發140億獎勵

科技股今年大幅跑贏大市

每批股票都讓馬斯克有權以每股350.02美元的價格，購買169萬股特斯拉股票。按照特斯拉目前接近1400美元的股價計算，首兩批期權可為馬斯克合共帶來逾35億美元的收益。除了特斯拉，很多科技企業的股價，與舊經濟股相比也升勢凌厲。這主要由於大多科技企業，在疫情期間所受的影響遠小於傳統行業。

標普500指數五大成分股——微軟、蘋果、亞馬遜、facebook及Alphabet的股價，今年迄今有雙位數的升幅。反觀標普500指數市值最低的50隻股票中，只有一隻的股價較去年上升。

以市值計算，標普500指數排名最底的50隻股票，大部分來自3個板塊——非必要消費品、能源和工業。這50隻墊底的股票，市值合共只有標普500指數總市值的1%。至於標普500指數的五大成分股，其市值卻相當於標普500指數總市值接近三成。

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）早前亦稱，美股第二季大幅反彈，主要由標普500指數五大成分股加上Netflix推動。若剔除此6家企業，美國股市收益幾乎毫無增長。

[企業地球村]