馬斯克身家超越股神 《福布斯》憂與中國鬧翻

資料來源：福布斯、CNBC、英國廣播公司

《福布斯》近日刊登的一篇評論文章，大膽假設馬斯克一旦在內地被拘留，特斯拉的股價隨時跌三至四成，該文章認為這情况絕非沒有可能。該評論文章表示，隨着特斯拉的業務在內地迅速擴張，情緒起伏不定、說話口沒遮攔、行事往往出人意表的馬斯克，在中、美政經關係緊張之際，在內地被拘留的風險不容忽視。

今年以來股價升2.7倍

事實上，馬斯克過往與美國政府官員、監管機構屢起衝突。今年5月，馬斯克威脅要違反地方政府的指令，讓特斯拉位於加州阿拉米達縣（Alameda）費利蒙（Fremont）的工廠復工。他聲言，如果有人被捕，「我會要求只拘捕我」。當地政府在特斯拉的工廠復工後，才正式批准廠房復工，但未有對馬斯克採取法律行動。

近年與馬斯克衝突最多的，要數美國證交會（SEC）。2018年8月7日，馬斯克發推文，稱考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化，且資金「已經到位」，引發股價波動。SEC隨即向特斯拉查證私有化聲明是否有事實根據。同月24日，馬斯克宣布擱置私有化。SEC指摘馬斯克的私有化表述，是「錯誤和誤導」。

當私有化風波仍未平息，馬斯克竟在加州一個網上電台節目直播吸大麻。雖然吸大麻在加州合法，但其作為CEO的出位行徑引來外界非議，拖累特斯拉股價急跌。

被指行為怪誕 曾直播吸大麻

在同年9月底，SEC起訴馬斯克涉嫌欺詐。雙方其後達成和解，特斯拉和馬斯克分別被罰款2000萬美元，而馬斯克更要辭去董事局主席職位，但仍可擔任行政總裁。

在達成協議後幾天，馬斯克又發推文，嘲諷SEC是「沽空者致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission），暗示SEC助特斯拉的沽空者賺錢，令外界憂慮當時仍待法官審批的和解協議再現波折。事至今天，馬斯克仍不時嘲諷SEC。

他在本月初發推文，將特斯拉在網上銷售的短褲，形容為「沽空短褲（short shorts）」，又稱會送點給「沽空者致富委員會」，似乎在諷刺沽空者在特斯拉這波升浪損失慘重。

科氏力拓高層曾內地被捕

除了在美國屢掀爭議，馬斯克也曾在海外官司纏身。在2018年泰國山洞12名足球隊員被困事件中，馬斯克在沒有提出證據下，聲稱一名協助救援的英國潛水專家是「兒童強姦犯」，結果被控惡意誹謗。

目前特斯拉在中國的業務增加，意味馬斯克與中國監管機構、供應商、客戶等的接觸愈趨頻繁，與中國當局發生衝突的機會也有所增加。《福布斯》刊登的評論文章稱，中國過往也有拘捕或扣留外國商人的先例。例如去年6月，科氏工業（Koch Industries）一名高層在內地被拘留。在美國國務院干預後，這名高層被放行。2010年，一名澳洲籍的力拓（Rio Tinto）主要鐵礦石業務負責人，被控貪污等罪名，被判監10年。

中美關係惡化 或被作為籌碼

該評論文章指出，倘若馬斯克在內地出現麻煩，甚至被拘留，可能會有以下情况發生：

首先，特斯拉股價可能在數天內急跌三至四成。投資者會憂慮特斯拉在內地的前景，而股價的跌幅，將取決於對馬斯克指控的嚴重性、媒體的描述等。釋放馬斯克可能會成為中國與美國政府的談判籌碼，令中美關係進一步惡化。倘事情不能迅速解決，對特斯拉，甚至整個市場也可能帶來重大影響。

馬斯克本月初曾發推文，轉貼了一個《每個小孩需聆聽的事情》列表，表上其中一項就是「共產主義總是失敗」。雖然如此，馬斯克本人卻將特斯拉首個美國以外的廠房，設在社會主義國家。市場人士正密切注視特斯拉在內地市場的發展。

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