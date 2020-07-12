銀保監禁銀行險企場外配資

銀保監：地方政府不願揭不良貸款

銀保監又指出，由於部分銀行、企業和地方政府不願主動暴露不良貸款，甚至粉飾和隱瞞，總體而言，目前不良貸款並未充分暴露，存在較大上升壓力。截至6月末，各機構報告的不良貸款餘額和不良貸款率總體較年初有所上升，部分經營不善的企業本身問題並沒有根本獲得解決，今後仍然有較大違約風險。

銀保監表示，必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備，今年不良資產處置金額要在去年基礎上合理增加，降低撥備覆蓋率釋放的資源必須全部用於處置不良。

另外，《愛爾蘭時報》報道，愛爾蘭券商Goodbody Stockbrokers公布，中國銀行（3988）已中止收購公司的計劃，原因是新冠肺炎疫情對全球造成了前所未有的影響和不確定性。Goodbody由金融服務集團Fexco持有51%股權，去年底傳出中行擊敗了競爭對手包括Irish Life及Davy，擬收購Fexco所持的Goodbody股權。