馬雲蔡崇信減持阿里 蔣凡正式除名合伙人

馬雲手上仍持有10.44億股，以上周五港股收市價255.4元計，價值近2666.38億元。蔡崇信手上仍持有約3.48億股，價值888.79億元。

日本軟銀仍為阿里最大股東，持股量約24.9%，較去年來港第二上市招股書披露水平減少0.9%。

蔣凡緋聞惹禍

此外，今次SEC的公告，亦已正式將淘寶總裁兼天貓董事長蔣凡從阿里合伙人名單中除名。蔣凡於今年4月鬧出緋聞，其妻在微博指摘內地網紅張大奕「招惹我老公」而引發輿論熱議，其後阿里巴巴決定取消蔣凡的阿里合伙人身分；給予記過處分；職級從M7（集團高級副總裁）降級到M6（集團副總裁）；以及取消上一財政年度所有獎勵。上月初，蔣凡亦卸任阿里健康旗下公司杭州得賦健康的法定代表人，同時不再擔任該公司董事長和總經理職務。