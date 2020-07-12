《金融時報》：國安法下 科企謀撤港伺服器 資訊科技商會：科企亦須守海外法律

《金融時報》表示，雖然facebook、Twitter、Google、Zoom和Microsoft的LinkedIn都「暫停」處理政府請求，但這些科企必須判斷還有多少迴旋餘地。報道引述資深大律師黃宇逸認為，暫停處理不能免除企業的法律責任，因為這不是合法解釋，只是公司政策。

警可沒收伺服器阻止訪問網站

根據港區國安法如企業拒絕警方要求刪除社交媒體帖子，警方可沒收其存放信息的香港伺服器；如果伺服器在海外，警方亦可要求連接香港與其他地區互聯網的互聯網供應商（ISP）阻止訪問涉案網站。

報道引述Pinsent Masons律師事務所駐香港合伙人Paul Haswell表示，作為香港企業，互聯網服務供應商會比外國科技公司更難拒絕請求，他預測，科網巨頭可能會將伺服器移出香港，但最終其網站可能會被封鎖。報道稱，Google、Amazon Web Services和Microsoft都在香港設有數據中心，Twitter和facebook沒有本地數據中心。

過去香港警方也曾向科網企業索取資料協助查案，企業可以公開披露宗數，例如facebook去年接到384個請求，並滿足了將近一半。但根據港區國安法，科網公司日後可能被禁止透露任何信息。

或將業務轉移星洲

現時，未有任何科技巨企表達對香港業務前景的看法。雖然facebook和微軟在香港設有辦事處，不過兩家企業在亞洲其他地方，例如新加坡亦有辦事處，如有必要亦可將業務轉移。而很多互聯網公司雖在香港亦設辦事處，但沒有一家是以香港為地區總部，再者，根據營銷機構We Are Social數據，對於LinkedIn、Twitter和facebook來說，香港市場亦僅佔全球用戶總數不到0.3%。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，港區國安法覆蓋非港人，但科技公司同時需遵守其他海外國家法例，包括歐盟《一般資料保護規範》等，如何權衡需要時間消化處理。方保僑又稱，數據中心運作模式更像「層層疊」，雲服務商租用數據中心處理兼儲存客戶資料，如何提取資料更是難題。

明報記者 李哲毅