KOKO HILLS首輪沽逾半涉85伙 一手昨共賣210伙 SEA TO SKY累售748伙

明報記者 甘潔瑩

作為下半年新盤市場頭炮，KOKO HILLS過去8日累收約1400票，昨天首輪推售165伙，分別是160伙以價單形式推售，以及5伙以招標形式出售。項目分A及B兩組銷售，A組購買3房戶的準買家率先揀樓，須在上午10時30分起到達尖沙嘴港威大廈售樓處報到。發展商因應疫情作出人流管制，每組準買家連同代理最多4人進入售樓處，同時每名準買家可獲派發酒精搓手液及口罩套。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS昨日售出85伙，佔可供發售的52%，套現10.2億元，有2組買家購入2個單位，其中一組斥資約2800萬元購入一個3房半及2房戶，屬是次最大手成交。另項目第3座B室2房（連開放式廚房）單位亦已沽清，涉34伙。

另項目昨日以招標形式推出一伙連平台複式戶，屬4房3套加工作間連洗手間加儲物室，實用面積1850方呎，連462平方呎平台，以4250.3萬元售出，實呎22974元，暫為項目成交價及呎價最高。餘下同以招標形式出售的4伙亦收到不同標書，招標結果稍後公布。

SEA TO SKY全日約售100伙

另一邊廂，已進行兩輪銷售的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，昨日第三輪銷售推285伙。長實亦因應疫情而加強防疫，長實執行董事趙國雄更向現場等候揀樓的準買家派發屈臣氏口罩。市場消息指出，項目開售首半小時已售出逾50伙，全日共售出約100伙。項目自上月底銷售以來，累售逾748伙，佔全盤1422伙的53%，套現78億元。除了兩大焦點盤外，各發展商亦積極推售新盤貨尾單位，新盤貨尾昨日合共錄得逾25宗成交，佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯共售出3伙，單日套現逾3200萬元，而高銀集團負責銷售的何文田傲玟則售出1伙。