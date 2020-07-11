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經濟
2020年7月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
港銀緊急篩查客戶 應對美《自治法》 《金融時報》：或放棄潛在受制裁客戶
美《香港自治法案》 列10點制裁金融業
美PCAOB：看不到中概股改善審計
TikTok擬新設管理委員會 中國以外建國際總部
羅琪茵要求思捷開股東會罷免兩執董
泰禾投資傳78億洽售泰禾人壽
思摩爾每手賺1.86萬 今年新股賺錢王 歐康漲1.53倍 升幅遜暗盤
恒指跌482點 失守26000關
內地6月新增貸款社融略勝預期
卓悅：加強發展電商業務 做直播銷售
港航傳將延遲償還1.88億債息
樂遊科技：與騰訊洽收購事宜
史上最大規模空軍 Tesla短倉逾1500億
美國無印申破產保護
再有中概股赴美 貝殼找房擬籌200億
恆大‧睿峰限聚令收緊前單日沽54伙 7個月累售百伙 昨加推55伙折實實呎2.13萬起
KOKO 八日累收1400票 超額7.7倍
三大辣稅半年49億 6年來同期新低
慧景軒特色戶呎價1.68萬 創天水圍二手新高
啟東電纜于氏家族6830萬購港圖灣商場
港樓價租金可脫鈎？
周末睇樓好去處
KOKO HILLS 高層遠眺郵輪碼頭
重視環保建築 綠化空間佔兩成
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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港銀緊急篩查客戶 應對美《自治法》 《金融時報》：或放棄潛在受制裁客戶
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