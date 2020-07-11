啟東電纜于氏家族6830萬購港圖灣商場

太興相關人士沽通菜街舖 4年蝕一成半

新買家為威鴻有限公司，公司董事包括于靜深、于健安、于海燕及賴家喜等，屬啟東電線電纜的于氏家族成員，預料購入作投資收租之用。

政府收緊限聚令，餐飲業雪上加霜，市場再錄舖位劈價易手個案。市場消息指出，旺角通菜街162號地舖，面積約1000方呎，原業主早前以5900萬元連租約放售，至近日議價後以4900萬元易手，呎價約4.9萬元，成交價較市價低一成，而成交價較原叫價低1000萬元或17%。商舖現由敏華冰廳租用，月租約13萬元，租金回報約3.2厘。

商舖原業主為億興創富有限公司，公司董事包括陳淑芳、陳靜嫻及陳淑芬，為太興集團（6811）或有關人士，2015年12月以5150萬購入，持貨逾4年多，轉售帳面蝕約250萬元，若連同厘印費437.75萬元及佣金約100萬元等，實蝕逾788萬元或15%。

城規批准黃竹坑站增300伙

另城規會昨日審理港鐵（ 0066 ）黃竹坑站發展項目，增加300伙或約6%至5200伙的改劃申請，有關申請已獲批准。