慧景軒特色戶呎價1.68萬 創天水圍二手新高

SARS貨17年勁賺逾千萬

特色單位近期連錄成交，中原分行分區營業經理陳思麗表示，慧景軒1座頂層特色戶，實用面積850方呎，3房套房間隔，外連593方呎平台及626方呎天台，外望米埔濕地公園景觀。原業主因舉家移民，開價1800萬元放盤，經議價後，最終以1430萬元獲換樓客承接，實呎16,824元。原業主2003年6月276.5萬元一手買入單位，持貨約17年，帳面獲利1153.5萬元，升值約4.2倍。資料顯示，天水圍二手屋苑對上呎價紀錄為栢慧豪園，一個1座頂層單位，實用面積597方呎的3房單位，曾於去年中以850萬元易手，實呎14,238元，而新成交則將紀錄再推高18%。

北京民企老闆6280萬

沽喇沙利道豪宅

經濟前景未明下，有投資者沽貨套現。活躍於本港物業買賣的北京民企老闆劉錦成，上月趁市况回暖沽出九龍塘喇沙利道1號物業。土地註冊處顯示，喇沙利道1號高層B室，上月中連2個車位以6,280萬元易手，單位實用2181方呎，屬4房1套間隔，實呎28,794元。原業主劉錦成（Liu Jincheng）2009年8月以5580萬元購入，持貨近11年，帳面獲利700萬元或13%。資料顯示，劉氏過去曾在港持有逾20個物業，以新盤為主，如九龍站天璽、大埔比華利山別墅及山頂MOUNT NICHOLSON等，近年以沽售物業為主。

CCL大單位升幅 5個月最大

中原城市領先指數CCL，昨天公布數字，主要反映上月下旬市况，當中CCL（大型單位）最新報176.14點，創19周、即近5個月新高，按周升1.21%，升幅為22周、即逾5個月最大，而累計8周升2.32%，升幅更屬四大整體指數中最大。其他整體指數方面，CCL最新報178.95點，按周升0.27%；CCL Mass最新報181.63點，按周微跌0.05%；CCL（中小型單位）最報179.49點，按周升0.09%。