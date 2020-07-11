三大辣稅半年49億 6年來同期新低

不過，回顧今年上半年，在疫情影響下，涉及三大物業辣稅共錄得6736宗，涉逾48.52億元，較2019年下半年反修例運動影響來得深遠，有關辣稅成交明顯減少，去年下半年錄9988宗，涉逾87.56億元，宗數及涉及金額半年跌33%及45%。若與去年同期比較，今年上半年跌幅更大，去年上半年涉及三大辣稅的宗數12906宗、涉銀121.7億元，宗數及涉銀按年跌48%及60%。此外，無論涉及宗數及稅款，均為自2014年三大辣稅有紀錄以來半年最少。

上月三大辣稅逾10億 7個月最多

據稅務局公布，三大物業辣稅包括BSD、反映投資者入市的雙倍印花稅DSD，以及額外印花稅SSD，上月共錄得1570宗，較5月1078宗按月大增46%，而涉及稅款逾10.73億元，不但較5月涉9.33億元按月升15%，更為去年11月錄得1736宗、涉逾13億元後，創7個月來新高。今年本港爆發疫情後，來港買樓的境外買家及公司客大幅減少，主要反映非本地人士或公司名義入市的BSD，過去數月涉及成交僅徘徊在30至40宗，不過上月有關成交達53宗，較5月32宗按月大增66%，創近4個月新高，稅款則達1.64億元，與上月1.62億元相若，反映境外買家及公司客再次活躍於本港物業市場。

BSD上月涉53宗升七成 4月新高

另涉DSD辣稅成交上月錄得1485宗，包括251宗住宅及1234宗非住宅物業交，有關數字按月增加22%，涉稅款收益約8.899億元，較今年5月7.54億元，按月增加18%，有關宗數及涉銀除再創今年新高紀錄外，亦是自去年11月後錄得1530宗、涉9.359億元後，近7個月來的新高紀錄。

涉BSD及DSD兩辣稅成交宗數按月增加，惟額外印花稅SSD成交則與上月相若，上月共錄32宗，稅款涉約1966萬元，宗數與5月份31宗相若，而涉及金額則較5月份1663.5萬元，按月增加18%。