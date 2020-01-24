KOKO 八日累收1400票 超額7.7倍

SEA TO SKY第3輪銷售 收1.1萬票

至於今日第三輪銷售推出285伙、與KOKO HILLS對撼的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，市場消息指，在「復活票」帶動下（主要來自首兩輪向隅客再入票），項目6日來仍收近1.1萬張入票，超額約38倍。會德豐、長實均強調，會強化售樓處的防疫措施，以確保準買家、代理和員工安全。

另一方面，在限聚令再收緊前夕，一手市場昨錄至少兩宗大額成交，吸金逾1.68億元；其中百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，實用3027方呎連花園的16號屋，透過招標以9383.7萬元售出（連雙車位）、實呎3.1萬元，買家成交期為720日。百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯本月首10日連錄5宗成交，當中4宗為洋房，套現近4億元。

另嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山，亦透過招標售出山庭15號屋，實用2865方呎連花園，成交價7420萬元，實呎約2.59萬元，買家成交期為738日，並可提前入住，為項目本月首宗一手成交。