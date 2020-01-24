恆大‧睿峰限聚令收緊前單日沽54伙 7個月累售百伙 昨加推55伙折實實呎2.13萬起

明報記者 張允亭、謝諾文、林可為

全盤提供414伙的恆大‧睿峰，樓花期15個月，自去年底以長沙灣首批最高實呎折實均呎22,309元推出86伙後，截至上月沽出約46伙。發展商遂於本周初新增優惠吸客，當中包括3%置尊折扣（取代原有不用一、二按折扣3%）、3%代繳稅項優惠及部分中高層2房單位分別可獲13.8萬和21.8萬元直減折扣。此外，發展商亦優化較早前提供的九成一按計劃，由首年只需供本免息，改為現時提供一按首24個月免息免供，第25至36個月按息為P減2.5厘（現最優惠利率P為5厘），第37個月起則為P加3厘。

累沽百伙套現8.1億

雖然疫情轉趨嚴峻，昨日現場所見，項目設於長沙灣億京廣場二期售樓處卻人頭湧湧，氣氛熱鬧。市場消息指，項目昨日共沽出54伙，當中包括29伙2房、22伙1房及3伙開放式單位，反映新優惠策略奏效。事實上，項目由去年首批推售至今，累計沽出約100伙，惟當中逾五成為昨日單日錄得，總套現約8.1億元。

發展商昨晚隨即加推55伙的3號價單，新一批單位實用面積431至517方呎，戶型全數為2房，按最高直減折扣為12%計，折實價985.7萬至1204.5萬元，折實實呎21,258至24,473元。不過，新一批單位已取消13.8萬元和21.8萬元的直減折扣優惠。綜合市場消息，昨日一手市場累計錄得約70宗成交，恆大‧睿峰的54宗佔整體77%。

朗城滙增設18.88萬直減折扣

另一邊廂，華懋發展的元朗朗城滙預料將於下月收樓，發展商昨日更新價單，新價單維持15％直減折扣，但增設18.88萬元直減折扣，適用於大部分3房餘貨，有效期至9月30日。華懋銷售部總監吳崇武表示，朗城滙由2018年底至今累售623伙，套現約50億元，尚有97伙待售。同時，發展商昨日亦開放全新現樓示範單位予公眾參觀，單位為2座32樓H室，實用面積749方呎，屬3房1套房間隔。

御海灣最快下周上載樓書

此外，帝國集團及香港小輪（0050）合作發展的屯門青山公路帝御‧金灣有機會下周開價之際，市場消息指，新地（0016）屯門御海灣最快下周上載樓書及開放示範單位，料兩盤將正面對撼。