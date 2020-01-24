再有中概股赴美 貝殼找房擬籌200億

軟銀去年尾注資10億美元

消息人士稱，貝殼找房已秘密向美國證交會（SEC）提交上市申請，最快可能在本月提交公開申請。《華爾街日報》此前稱，貝殼找房已於去年11月獲軟銀注資10億美元，另外又從私募股權公司高瓴資本、騰訊控股（0700）和風投公司紅杉資本獲得5億美元投資。在獲得這些資金後，貝殼找房的估值略高於140億美元。其中一名知情人士稱，成立兩年的貝殼找房，尋求在IPO獲得超過200億美元的估值。

內地房地產市場雖在今年初受疫情衝擊，但近幾個月部分大城市的房地產銷售再次回暖。不過當前中國企業赴美上市面臨很大不確定因素。美國參議院5月通過一項法案，規定如果中國公司的審計機構，連續3年沒有接受SEC屬下的美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）審核，這些中國公司將被要求退市。近年投資接連失利的軟銀集團，其有份投資的網上家居保險集團Lemonade（LMND）本月在美國的IPO報捷，其股價昨早段升逾一成至87美元，較29美元的IPO價格高出兩倍。

（華爾街日報）

[國際金融]