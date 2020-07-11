經營19門店 連續3年虧損

良品計劃稱，由於門店在疫情下關閉，Muji USA申請破產。面對租金和其他成本高企，該公司在疫情爆發前，曾與業主重新協議租金，並採取措施提高銷售額，以應對經營的損失。根據法庭文件，Muji USA的資產和負債介乎5000萬美元至1億美元之間。它在美國經營19家門店，銷售額相當於良品計劃總收入的2.5％。在過去3個會計年度，美國業務一直虧損。根據其破產聲明，去年其美國業務虧損約1000萬美元。

另外，波音壞消息頻傳。彭博社引述美國政府的文件稱，美國聯邦航空管理局（FAA）已正式調查波音，是否曾脅迫代表政府評估波音飛機設計的監察員，向他們施以「不當的壓力」。此舉可能導致波音面臨罰款等處分。不過波音股價早段微升。此外，波音最大客戶阿聯酋航空表示，由於波音在疫情期間暫停業務，且新機認證過程漫長，可能會拖延777X明年交付的時間，預計在2022年之前該機型仍未能交付。阿聯酋航空正考慮是否將其訂購的115架777X中的一部分訂單，換成較小的「787 夢幻客機（Dreamliner）」機型。

《華爾街日報》引述知情人士稱，美國航空集團亦威脅要取消正在停飛的波音737 MAX飛機的部分訂單。消息稱，美國航空曾努力為原訂於今年交付的17架波音機獲得融資。但疫情下航空交通需求劇跌，使航空業已負擔不起它們不再需要的飛機。

（綜合報道）

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