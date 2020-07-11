史上最大規模空軍 Tesla短倉逾1500億

美國新冠病毒確診人數持續上升，但相關藥物及疫苗傳來好消息。美國生化藥業公司吉利德科學（Gilead Sciences）稱，其治療新冠病毒的藥物瑞德西韋，與標準治療相比，臨牀康復有所改善，且死亡風險降低62％。這消息刺激吉利德股價早段升逾1％。此外，德國生物技術公司BioNTech稱，其研發中的冠狀病毒疫苗可望在12月前獲批，其在美國上市的股票價格早段升4％。美股早段好淡爭持。

梅努欽：爭取7月通過新抗疫救助

美國財長梅努欽表示，白宮支持新的抗疫救助法案，再向民眾直接派錢，並爭取國會在7月底前通過。他又稱，支持延長「薪酬保障計劃（PPP）」，向需要援助的小企等提供支援。對於每周600美元的額外失業救濟金將在7月底結束，白宮有意調整計劃，並非僅延長期限。梅努欽認為，救濟金過多會令部分人放棄工作，因此應規定救濟金不得超出勞工原本薪酬。

部分資金購入債券避險，美國長期國債孳息率跌至經濟活動開始重啟以來的低位。美國30年期國債孳息率跌至1.284厘，是5月1日以來最低。美國10年期國債孳息率曾跌穿0.6厘，是4月底以來低位。兩者息差只有0.682厘，是5月15日以來最窄。美國5年期國債孳息率短暫觸及紀錄低位，跌至0.258厘。長、短期國債息差收窄，反映投資者預期利率持續低迷。國際金價昨晚繼續在每盎司1800美元以上徘徊。

路透社形容，特斯拉成了華爾街最受人喜愛，也最令人討厭的股票。S3 Partners估計，由於特斯拉今年股價升逾兩倍，沽空者在此期間帳面虧損178.9億美元（約1395億港元）。沽空者繼續看淡特斯拉，理由包括它面臨來自保時捷、通用汽車等歷史悠久的對手競爭，且懷疑馬斯克領導下的特斯拉的企業治理能力。馬斯克在2018年同意支付罰款，並卸任特斯拉董事長，以換取美國證交會（SEC）撤銷其欺詐指控。

不過這隻華爾街最具爭議的股票，很可能快將成為標普500指數成分股。特斯拉上周公布，第二季電動車交付量高於預期。分析師因此認為，特斯拉在本月22日公布的財報有望錄得盈利。這將會是特斯拉首次連續4季實現盈利，而這正是成為標普500成分股的重要條件。

市值超過四大車廠總和

特斯拉市值已超過2500億美元，大概相當於豐田、通用汽車、福特、快意佳士拿的市值總和，超出了95%的現有標普500成分股的市值。根據標普道瓊斯的數據，追蹤標普500指數的基金至少有4.4萬億美元資產。一旦特斯拉被納入，這些基金需迅速購入特斯拉股票。

倘晉身成分股 340億美元需追貨

分析師估計，指數基金需持有約2500萬股特斯拉股票，價值約340億美元。部分市場人士憧憬特斯拉成為標普成分股的前景，為其近期升勢起推波助瀾的作用。但若它未被納入成分股，這波升浪可能逆轉。

（綜合報道）

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