卓悅：加強發展電商業務 做直播銷售

現時電商佔銷售約10至20%

陳健文表示，當疫情過去仍會保留直播銷售的方式，但並非唯一方式，希望電商轉型可在今年底至明年有收成。

卓悅自2月起推出多項防疫產品，但利潤不高，而陳健文笑言「如果賺咗錢就唔會無錢交租」。他又表示，作為傳統企業，店舖大多在旺區，與業主簽下生死約後無法輕易退租，現時正在處理欠租事宜，業主在疫情後期有一定減租，至於會否縮舖就未作出決定，還要視乎情况而定。

卓悅同時公布「大學生0元電商創業計劃」，以創業大學生為對象，將提供1000個名額，卓悅科技共投入約5000萬元資源支持計劃，將提供銷售平台系統，協助參加者處理物流、貨源等，推動香港電商生態發展。陳健文認為，商品服務是人類永恆的話題，只是時代不同有所改變，現時零售市道流行電商渠道，集團亦不能「走得太尾」，但香港各方面均十分方便，令電商發展較慢，因此要加大發展該渠道。

另外，集團宣布行政總裁張家輝已辭任並於昨日起生效，已委任黃耀明擔任集團行政總裁，他原是卓悅個別附屬公司的董事，服務費每年120萬元。