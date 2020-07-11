內地6月新增貸款社融略勝預期

新增貸款1.81萬億人幣 按年增1474億

6月社會融資規模新增3.43萬億元，多過預期的3.05萬億元及5月的3.19萬億元，累計上半年的社會融資規模增量為20.83萬億元，比上年同期多6.22萬億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.33萬億元，按年增2.31萬億元。

而從結構看，上半年企業發債融資仍見活躍，當中企業債券佔社會融資規模16%，按年增加5.3個百分點；人民幣貸款佔比方面，則按年下降9.4個百分點至59.2%。政府債券及非金融企業境內股票融資分別佔18.2%和1.2%，按年增1.4個百分點及0.4個百分點。

表外業務上半年各自發展，委託貸款佔比-1.1%，按年高2.3個百分點；信託貸款佔比-0.6%，按年低1.2個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比1.9%，按年高2.2個百分點；企業債券佔比16%，按年高5.3個百分點；政府債券佔比18.2%，按年高1.4個百分點；非金融企業境內股票融資佔比1.2%，按年高0.4個百分點。

貨幣供應表現持平，截至6月底，廣義貨幣（M2）按年增長11.1%，符合市場預期，增速亦與5月底持平，比上年同期高2.6個百分點。

人行昨舉辦新聞發布會，人行辦公廳主任兼新聞發言人周學東表示，早前下調再貸款的利率，主要是為了體現對實體經濟進行支持，引導金融機構降低對企業的貸款利率。至於早前下調再貼現利率，人行指這其實是支持票據的貼現，票據是經濟運行中很重要的一種支付和融資方式，很多企業把票據貼現作為融資手段，以這次是給融資手段提供了一定的資金支持，對產業鏈、商務活動的正常運行發揮了非常重要的作用。