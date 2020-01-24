恒指跌482點 失守26000關

中壽跌6.7% 跌幅最大藍籌

國指跌2.23%，報10,541點。北水通過港股通淨買入28.29億元，金額為本月以來最少。另外，昨日滬深股通淨流出43.93億元人民幣，為7月以來首次淨流出。昨日上證綜指跌1.95%至3383點，滬深300指數跌1.81%。恒指夜期至昨晚10時45分報25775點，高水48點。

A股回吐令內險下跌，中國人壽（2628）下跌6.7%，為跌幅最大藍籌，市傳社保基金沽出人保（1339）A股，昨H股跌7.95%。本港重新加強限聚措施，本地股下挫，恒隆地產（0101）跌4.17%，友邦（1299）跌1.83%，不過香港電視（1137）則升6.88%。

前日受「港版納指」刺激破頂的科技股昨日亦回調，騰訊（0700）跌2.93%，阿里巴巴（9988）跌2.37%，美團（3690）曾再破頂，惟收市跌0.76%。小米（1810）一度重回招股價17元，曾見17.5元，收報16.88元升0.24%。

恒指走勢似受制於黃金比率（見圖），暫在本周高位26,782點前整固。利達 LW A.M. 基金經理黃耀宗認為推升股市因素包括中國經濟數據佳、新經濟股盈利增長、人幣轉強等仍然存在，資金可望繼續流入，後市有力向上。不過他提醒股市急升後短期波幅難免擴大。