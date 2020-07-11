思摩爾每手賺1.86萬 今年新股賺錢王 歐康漲1.53倍 升幅遜暗盤

明報記者 李哲毅

思摩爾國際昨日開市報28元，較定價12.4元高出1.25倍，雖然早段曾低見25.05元，但後勁凌厲，最終以全日高位31元收市，成交金額達到85.07億元，市值由712億元飈升至1780.49億元。

至於歐康維視開市已見43元，為全日高位，較上市價14.66元高出1.93倍，以一手500股計，每手帳面大賺14,170元，但其後升幅收窄，最終收報37元，升1.52倍。

7隻新股僅中國蜀塔插水28％

其餘主板新股均做好，另一B股永泰生物（6978）定價11元，收報15.48元，升40.7%，每手帳面賺4480元；正榮服務（6958）、綠城管理（9979）及虎視傳媒（1163）分別升23.08%、30%及24.42%，每手帳面賺1050元、750元及525元。唯獨GEM板上市的中國蜀塔（8623）跌穿上市價，插水27.67%，每手帳面蝕830元。

思摩爾國際及歐康維視晉身為今年最賺錢新股，沛嘉醫療Ｂ（9996）、康方生物Ｂ（9926）及康基醫療（9997）緊隨其後，首日上漲五成至一倍不等。永泰生物則排行第6位。

宏力醫療周一掛牌 暗盤升15％

早前宣布延期至周一掛牌的宏力醫療（9906）昨日公布招股結果，公開發售超購13.99倍，每股定價為2.1元，一手中籤率為10%，抽45手才穩獲1手。據輝立交易場，宏力醫療暗盤升15.24%，收報2.42元，一手2000股計，每手帳面賺640元。

許繹彬：思摩爾行業獨特 續看好

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，主打電子煙的思摩爾國際行業獨特，股價有機會繼續上揚，以往未獲盈利的生物科技股在上市初段炒上，其後股價走勢會略為回落，之後才有機會再逐步上揚。許繹彬認為，大市氣氛向好，帶動新股上市表現，但本港疫情似乎重臨，短期市况或現調整，往後新股投資策略應集中在物管等熱門板塊。