泰禾投資傳78億洽售泰禾人壽

屬初步階段 帳面料虧損28億

報道表示，泰禾投資於2017年以106億港元向大新金融集團收購了大新人壽，再易名泰禾人壽，如集團今次以78億港元出售泰禾人壽，帳面料虧損28億元。

另外，評級機構穆迪表示，泰禾集團的流動性狀况收緊及再融資風險高企，將其公司家族評級從「Caa1」下調至「Caa3」。該行表示，由於泰禾未能按時支付國內中期票據的本金和利息，或令票據持有人財務有所損失。

穆迪下調泰禾集團評級

泰禾集團日前宣布債券違約，指該行2017年度第一期中期票據（17泰禾MTN001）的本金和利息，未能在周一（7月6日）按時兌付。集團當時解釋，由於自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題，因而出現短期流動性困難。

泰禾集團母企為泰禾投資，泰禾投資持有香港泰禾人壽。泰禾集團曾在今年4月28日發出公告，表示有意向泰禾投資收購泰禾人壽，令市場憂慮負債纍纍的泰禾集團將拖累泰禾人壽。泰禾人壽其後表示中止重組收購研究。