羅琪茵要求思捷開股東會罷免兩執董

思捷：罷免案威脅公司經營

羅琪茵又要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威三人為執董。不過值得留意的是，羅琪茵所提的罷免案中，並不包括上月才重新調任非執董的柯清輝，曾掌舵中策系的柯清輝與中南證券話事人的莊友堅甚有淵源，更不時交手。爆出「逼宮」事件後，思捷昨曾爆升106.8%，收市仍升67.05%至1.47元。

思捷表示，對新股東罷免現有執董感到驚訝，因思捷正處關鍵時刻，上周公布正對最大市場德國重組，管理層認為任何直接罷免案都會威脅公司的持續經營。

思捷又稱，目前正評估新股東提出的議題，尋求進一步釐清對方對於業務前景及經營意圖，以應對公司當前面對的挑戰，並期待即將舉行的股東特別大會。重申歡迎新大股東增持股份，但管理層尚未與對方有任何接觸，因為直到最近對方仍未達申報門檻。但思捷時刻準備與股東就業務策略進行公開及透明溝通。