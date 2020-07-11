TikTok擬新設管理委員會 中國以外建國際總部

總部或設於星洲倫敦迪拜

外電報道指出，TikTok暫時仍未有一個國際的總部，消息人士稱，集團會考慮在新加坡、英國倫敦或迪拜設立總部。由於TikTok為中資公司，外界一直質疑集團會把用戶的個人資料泄漏給中國政府，使TikTok在外國受到封殺。

去年下半年刪逾4900萬不當片段

其中在中印關係因為邊境糾紛而趨緊張後，印度政府宣布禁59個中國的應用程式，當中包括TikTok。同時，美國總統特朗普早前亦考慮禁止TikTok及Wechat（微信）在美國營運，更禁止公務員在政府的電腦上安裝這些程式；國務卿蓬佩奧曾表示，建議美國人不要下載該應用軟件，除非他們希望自己的私人信息「落入中共之手」。

另外，TikTok於其第二份透明度報告中表示，在去年下半年刪除的視頻中接近四分之一涉及未成年人的不當行為，包括非法濫用藥物、性行為等，涉及片段逾4900萬條。