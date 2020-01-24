美PCAOB：看不到中概股改善審計

美研立法收緊外國公司財務審計

美國參議院在5月底通過一項法案，如果PCAOB連續3年無法對一家美國上市公司做審計核查，以確定其不受外國政府控制，那麼該公司將被禁止在美國上市。目前議案尚待眾議院通過。PCAOB一直指控，無法取得中國公司的審計底稿，美國上市的瑞幸咖啡財務造假一案，加速當局推動此法案。

PCAOB主席William Duhnke表示，他一直積極與四大會計師事務所保持溝通，討論如何在無法獲取相關資料的情况下，確保員工對在美上市中資企業的審計質量，但他對此不感樂觀。SEC主席克萊頓亦支持立法，認為立法對美國的投資者比較公平。

華爾街機構質疑監管境外核數

另一方面，美國基金領航集團、紐約證交所、納斯達克交易所均質疑立法監管境外核數的做法，領航負責人Rodney Comegys表示，法案或使中國企業考慮撤離紐約，並返回香港上市。

紐交所商務總監John Tuttle重申，他們不反對法案，並支持為股票新添指標，但也警告，法案會適得其反，亦未必能達到政府想要的目的。

納斯達克環球首席法律及監管主管John Zecca則形容，立法不是唯一的方法，政府仍有很多其他的方法監管在美國上市的中資企業。