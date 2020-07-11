港銀緊急篩查客戶 應對美《自治法》 《金融時報》：或放棄潛在受制裁客戶

明報記者 溫藹紅

美國參眾兩院於本月初一致通過《香港自治法案》，並羅列了10項針對非美國金融機構的制裁措施，當中包括禁止向美國金融機構借貸、禁止進行任何外匯交易（見另稿），即意味着美國將可直接限制其獲取美元。

匯豐不回應 渣打截稿前未覆

報道引述知情人士稱，香港最少有兩家大型國際銀行，正在研究哪些客戶及合作伙伴有可能遭受制裁，並將考慮中止與有關人士的業務關係。雖然放棄相關客戶可能會使來自中資銀行和國企的收入受損，但若相關人士一旦被制裁，銀行便難以參與他們的業務。報道又指出，美國總統特朗普最快或於下周簽署通過該法案。目前匯豐及渣打在香港均設有零售網點，瑞銀等主要外資行亦在港設有投行或私人銀行業務。

中資行研被禁美元結算後方案

除了外資行，中資行亦加緊準備。據早前路透社引述消息人士指出，中資行正在研究，一旦被美國禁止使用美元結算系統後的應對方案，並向伊朗取經。

孖士打：客戶擔心《自治法》影響

據彭博社引述孖士打律師行（Mayer Brown）出口控制與制裁業務全球負責人兼合伙人Tamer Soliman指出，現時人們擔心成為被踢來踢去的「政治足球」，而該行亦有客戶關注《港區國安法》所涉獵的範圍寬度有多大，以及其對《香港自治法案》實施的影響。

關焯照：銀行會盡快「甩身」

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，由於美國是次的制裁行動針對個人多於金融機構，相信銀行為避免遭到美國全面制裁，現時定會盡快「甩身」，否則將面臨更大損失。

至於有中資行正研究應對方案，他認為，美方若落實禁止所有中資行參與美元結算，銀行的美元儲備有限，屆時勢會引發信心危機並出現「擠提潮」，不過香港現時仍有很多外資使用中資行，因此暫時認為美國落實制裁的可能性不大。