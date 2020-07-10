佛教慈航淨院 3968萬購長沙灣舖

原業主去年4月以3000萬元購入，持貨僅一年多，轉售帳面賺968萬元，物業升值32%。

兩年內斥逾億掃入3商舖

資料顯示，慈航淨院早在2018年已有購入商舖，當時曾斥資逾6500萬元購入大圍兩舖，即約兩年內斥資逾1億元購入3個商舖。

另中小型發展商積極併購舊樓補充土地儲備，土地審裁處資料顯示，新近再接獲兩宗強拍申請個案，為今年第17及18宗申請個案。該處文件指，第17宗申請強拍的地點為西營盤水街8、8A、10、10A號及第三街155號，地盤面積約3009方呎，申請人采天控股有限公司等持有不少於80%業權，項目估值約1.782億元。

財團西營盤兩項目逾80%業權

同申強拍 估值料逾3億

此外，該財團同時就西營盤第三街第145、147及149號申請強拍，該地盤面積約3491方呎，采天控股有限公司等亦持有逾80%業權，項目估值逾1.55億元。資料顯示，上述地皮現劃為「住宅（甲類）」用途，重建商住物業最高地積比率可達9倍。