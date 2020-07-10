北角摩天大廈今年開齋 4300萬成交近破頂

資料顯示，屋苑呎價及成交價最高紀錄為2018年成交的高層E室，實用面積同為1806方呎，當時成交價4500萬元，實呎24,917元，是次成交價僅低最高紀錄約4%。原業主1998年800萬元買入單位連車位，帳面獲利3500萬元或逾4倍。

曼克頓山4房3568萬 低市價一成

與此同時，同區賽西湖大廈則有3房單位以屋苑同類新高價易手。中原副分區經業經理施欣達表示，賽西湖大廈7座中高層B室，實用1124方呎，屬3房套連工人套間隔，以3120萬元成交，實呎27,758元，成交價創屋苑同類單位新高。原業主2006年11月以1025萬元購入，持貨近14年，帳面賺2095萬元或逾2倍。

不過，荔枝角曼克頓山錄得低市價成交。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，曼克頓山2座高層A室，實用1588方呎，4房雙套間隔，享海景，新近以3568萬元連車位成交，實呎22,469元，成交價低市價一成。原業主2007年10月1998.8萬元連車位一手買入，持貨近13年，帳面升值1569萬元或79%。