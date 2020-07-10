經濟

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疫情反彈下 第一城實呎創1年新高

【明報專訊】新冠肺炎疫情再度升溫，但樓市成交價暫未受影響，部分屋苑做價更持續回升，其中沙田第一城新近錄得自去年7月後、近一年呎價新高成交。

藍灣半島特色戶 SARS入市賺3倍

美聯助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城39座高層A室，實用284方呎，2房間隔，望內園景，以575萬元售出，實呎20,246元，為屋苑今年第四宗呎價逾2萬元水平的二手成交，亦只較屋苑2018年10月所創的分層單位最高呎價21,127元低約4%。資料顯示，原業主於2011年以250萬元購入上址，帳面獲利325萬元，升值1.3倍。黃亦指，沙田第一城上月全月錄得23宗買賣成交，本月至今已錄得12宗，料最終全月成交量可超上月全月。

小西灣藍灣半島錄SARS貨易手。中原分行經理盧偉玲指，藍灣半島本月至今錄得4宗成交，其中5座高層B室，實用751方呎，3房1套間隔，望海景，屬採落地玻璃的特高樓層，為屋苑特色戶，以1538萬元易手，實呎20,479元，買家為區外退休人士。原業主2003年SARS期間以363萬元一手買入單位，帳面獲利1175萬元或逾3倍。

此外，西九四小龍本月二手交投明顯放緩。香港置業首席聯席董事胡耀才指，西九四小龍之一的荔枝角昇悅居，剛錄本月首宗成交，位於3座中層G室，3房間隔，實用603方呎，獲外區客以約1118萬元承接，實呎18,541元。

昇悅居海嘯貨12年升值1.3倍

原業主於2008年金融海嘯期間以約485萬元購入上址，現帳面賺約633萬元或約1.3倍。

西九四小龍上月共錄得43宗成交，但本月首9日暫錄7宗，宇晴軒和泓景臺本月更只各錄1宗成交，碧海藍天則錄4宗。

租賃市場方面，中原市務經理李沛傑表示，啟德嘉匯8座低層F室，實用面積793方呎，採3房1套連工人套間隔，新近在「零議價」下，以2.8萬元獲九龍灣上班族承租，實用呎租35元。業主2017年3月以1497萬元購入，持貨滿3年，租金回報約2.2厘。該單位對上曾以2.4萬元租出，而新租約則高出4000元或17%。

相關字詞﹕創新高 昇悅居 西九四小龍 新冠肺炎 藍灣半島 沙田第一城

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