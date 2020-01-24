經濟

香港地產

兩盤明賣450伙 限買家人流抗疫

【明報專訊】本港新冠肺炎疫情近日有爆發第三波的迹象，兩個明日開展銷售、共推出450伙應市的主要新盤——會德豐（0020）藍田KOKO HILLS及長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，發展商均表示除會向到場買家提供防疫用品外，亦會嚴格控制人流和加強售樓處的清潔消毒工作。

KOKO HILLS送口罩套搓手液

明日首輪開售165伙的KOKO HILLS，消息指過去一周收逾1200票，以160伙以價單形式發售計，超額6.5倍，今日截票。會德豐地產常務董事黃光耀指，項目開售當日會向準買家、代理送贈項目特製口罩套、消毒搓手液，並限制每枱買家最多3人，連代理上限為4人；另售樓處設20間獨立VIP房以便進行查詢、解單等程序。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈補充，KOKO HILLS將加入不少系統，為住戶帶來安全健康的居住環境，包括於屋苑公共空間裝設空氣淨化系統，阻隔及消滅依附於塵埃上的多種過敏原、病毒、細菌等，亦會引入不少免觸式系統，讓住戶減低感染細菌風險。

SEA TO SKY送屈臣氏口罩

至於明日第三輪開售285伙的日出康城SEA TO SKY，長實地產投資董事郭子威表示，為保證賣樓過程順利，集團已引進10部AIR PURIFIER K09A電離子空氣消毒機。

另售樓處的冷氣系統亦已安裝等離子空氣淨化裝置，能利用等離子釋放技術，減少空氣中的污染物、病毒等有害物質。此外，明日到場揀樓的準買家，均獲免費提供獨立包裝的屈臣氏口罩，售樓處聚集人數上限由50人減至30人，同時亦將社交距離由原來1.5米增至2米。

相關字詞﹕長實 會德豐

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