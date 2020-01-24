帝御‧金灣批預售 單位最細185呎 細絕青山公路一帶新盤 最快下周開價

明報記者 張允亭、謝諾文

此外，涉263伙、提供開放式至3房戶的新地（0016）屯門御海灣1期亦快將推出，市場料兩盤有機會正面交鋒。位於青山灣段8號的帝御，分三期發展，共設有6座住宅大廈，第1期名為帝御‧金灣，涉611伙，為項目的第3座及第5座，戶型涵蓋開放式、1房、2房及特色戶，實用面積由185至1267方呎，預計關鍵日期為2022年4月，以本月開賣計，即樓花期約21個月。恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目定價將會參考同區同類質素的新盤，料可吸引分支家庭客及上車客買家。

林達民：疫情反彈對樓市影響有限

對於本地疫情有惡化迹象，林達民認為，鑑於近月一手銷情理想，普遍買家認為買樓是可靠投資，故相信疫情反彈對樓市影響有限。至於備受關注的《港區國安法》，他指自己不懂得政治，但透過從事零售業的朋友得知，國安法通過後，社會回復太平，對經營環境有改善。項目鄰近哈羅國際學校，兩者僅相隔一條屯門公路。香港小輪與帝國集團於2016年以27.08億元、每方呎樓面地價4085元投得該地皮，亦是新地郭氏家族長子郭炳湘離世前率領帝國集團投得的最後一幅住宅官地。

興勝明年推上環Hollywood Hill 涉48伙

另外，興勝創建（0896）深水埗新盤WEST PARK，自今年初推出以來已悉數售罄。興勝項目管理董事周嘉峯表示，繼WEST PARK後，集團擬明年第2至3季推出上環精品式住宅Hollywood Hill，預料提供48伙，平均實用面積400方呎。

另外，美聯住宅部行政總裁布少明表示，WEST PARK最後一個售出單位為23樓A室，連裝修及家俬，成交價785萬元，實用339方呎，實呎23,156元；項目亦新錄多宗租務成交，其中16樓C室，實用面積333方呎，月租1.5萬元，呎租約45元。

此外，昨日一手市場共錄約15宗成交，當中包括新地馬鞍山現樓雲海別墅，透過招標形式沽出Sandalwood Court第3座10樓B室，實用1335方呎，5房2套間隔，連343方呎平台，以約3365.5萬元成交，實呎2.52萬元。另同系的大埔白石角雲滙則以約1255.8萬元招標沽出6座5樓A1室，實用777方呎，屬3房1套間隔，實呎1.61萬元。