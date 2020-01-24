大馬樓供應過剩 降門檻吸海外客 檳城新盤160萬起 部分可享大海景

有不少香港人早已在馬來西亞置業，因當地樓價物價低水，買入物業作為退休或用途都十分值博。但過去太多海外人士在當地買樓投資，以致大幅推高當地樓價，不過正因如此，不少發展商紛紛推出高尚住宅。近年，全國物業庫存急增，樓價升勢再度放緩。如考慮在馬來西亞退休自住，現時可能是吸納良機。根據全球物業指南（Global Property Guide）的研究報告顯示，由2005年至2015年的10年間，當地樓價升96.1%。不過由2010年至2018年間僅升8.3%，顯然是急劇放緩。在去年第3季即未爆發新冠肺炎疫情前，當地樓價按年跌1.09%。

吉隆坡樓價全國最貴 檳城較值博

作為首都的吉隆坡，其樓價貴絕全國，2019年第三季的平均樓價為76.4萬令吉 （約140.5萬港元），其次為雪蘭莪、沙巴及砂拉越；馬來西亞最便宜的樓房位於馬六甲及吉蘭丹，平均樓價不超過20萬令吉 （約36.8萬港元）。

至於檳城距離首都吉隆坡357公里，是大馬其中一個經濟發展重鎮，首府喬治市（Georgetown）集政治、商業和文化於一身；西邊則是沿岸沙灘，有許多度假屋及住宅。不同人的需求不一，喜歡居住在市中心或接近大自然，買入物業的價錢亦有所不同。

就如喬治市的樓價會較高，在當地地產網可見，該區一個名為Setia V Residences的單位，面積達1643平方呎，售價約為358.4萬港元，即平均呎價為2181港元。另外一個名為Tropicana 218 Macalister的物業，面積為977平方呎，售價約為196.7萬港元，即平均呎價為2013港元。相反，位於檳城西北部的沿海城市峇六拜（Bayan Lepas），是檳城主要的自由貿易工業區，當地樓價較低水。如其中一個面積達1840平方呎的大屋，售價約為216.9萬港元，即平均呎價為1179港元。不過當地近千呎的大屋，售價普遍約92萬港元左右。值得留意的是，當地政府與民企合作，打算在當地開發大型購物商場、醫療中心、五星級酒店及中央公園等，料峇六拜樓市會有升值潛力。

針對國家高層住宅供應過剩的問題，日前當地政府宣布降低海外買家門檻。在未有新例前，外國人只可買入價值高於100萬令吉 （約183.9萬港元）的物業，條例放寬後，可選擇價值最低為60萬令吉 （約110.3萬港元）的物業。規定包括了檳城喬治市、吉隆坡及雪蘭莪州的高層住宅。此外，亦放寬海外人士最多可以購買兩間住宅物業。

如香港人有意到當地生活，「馬來西亞我的第二家園計劃」（MM2H）就是一個較容易的方法。該計劃分為兩類人士，兩者條件有別。對於50歲以下人士，要求至少有90萬元的流動資產，海外月入需有最小1.8萬元、購買當地醫療保險。當取得預先條件批准信後，要在當地開設定期存款戶口，並存入54萬元，一年後最多只可提取27萬元，用途亦局限於買樓、買車、醫藥費及子女教育費，餘下的款項則要保存在銀行戶口內，直至終止參與計劃。

MM2H最低要求擁有63萬元

至於50歲以上人士，流動資產要求為63萬元，同樣要求海外月入需有最小1.8萬元、開設定存戶口並存入54萬元，但一年後最多只可提取7萬元。如為退休人士及無海外被動收入，則可以每月1.8萬元的退休金代替。50歲以上及60歲以下人士要購買當地醫療保險，60歲以上則可豁免。

以MM2H移居當地的好處是可以帶同配偶、21以下的未婚子女及 60 歲以上的父母一起到當地，計劃長達10年，無限制出入境。不過要留意的是，申請人不可於當地工作，只可投資及經營生意，除非申請人擁有專業技能，方可向移民局申請特許工作證。但要留意，近日第二家園計劃已暫停申請，料計劃最快於明年初再度重啟。

明報記者 黃清瑤

[海外置業錦囊]