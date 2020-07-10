湯文亮：樓市辣招如紋身 永不磨滅

有老友話佢個仔一時貪玩，在手臂上紋了「光時」，問我識唔識得一些紋身師傅可以幫佢磨滅掉。講起紋身，我以前是很抗拒，如果知道所約女仔有紋身，就會想盡辦法甩身，現在不但接受了，而且仲後悔在後生時點解沒有紋身，最後我同老友講唔識紋身師傅，雖然灣仔有很多，但唔敢亂咁介紹，幫唔到忙，老友話明白。

政府出招時從沒打算撤辣

石議員在立法會大發雷霆都冇用，辣招就好似紋身，是永不磨滅，政府出招時從來沒有打算撤招，連撤招方案或者時間表都沒有，就算鬧到許局長飛起都冇用，或者，這只是一場騷，表示已經盡了立法會議員責任。其實，對辣招要負責的不是政府官員，而是當日批准法例通過的立法會議員，他們應該加上一個日落條款或者時間，否則，政府是不會撤辣。

非住宅印花稅有利投資者

有人問非住宅物業的印花稅對投資者有沒有影響，一個字「冇」，甚至有些少有利影響。我有一個老友，在雙倍印花稅推出之後以有限公司用了1億元買一個商業單位，政府盛惠印花稅850萬元，最近他將擁有那個單位的有限公司以3億元賣走，印花稅是零，由於買家不用付2550萬元印花稅，同意將交易價格提高1000萬元。

從這個例子看，如果政府沒有推出辣招稅，在整單買賣中我老友買入單位時要付425萬元印花稅給政府；不過，老友現在賣走有限公司時賣高1000萬元，扣減當初850萬元稅款，反而有150萬元收入。

至於新買家方面，實實在在慳了1550萬元，買賣雙方都有着數，損失當然是政府或者香港市民，他們應該盡快撤銷印花稅而非投資者。

如果我是政府官員，就會同石議員講，那些投資者已經攞晒彩，唔使為他們出力，鬧到我飛起。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]