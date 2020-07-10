經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：信用卡生意難做

【明報專訊】有一天，在某成人教育的課室等待朋友期間，忽然有一人向我sell嘢，原來是sell美國運通信用卡。他說，申請普通的國泰航空卡，不用年費，申請白金卡，年費7800元，不過完全不用資產審查，保證成功申請。

我回答說，第一，我在少年時，曾經因為欠卡數，被美國運通列入黑名單，保證申請不到；第二，就算申請到，7800元年費也太貴了，不想申請；第三，你們的charge太高，很多地方都不能用，使用率不夠；第四，我手頭的信用卡太多，正想取消一兩張，省得麻煩，反正平時出街都只帶一張，多申請也沒有用。

不過，如果不用提交入息證明，由此可以見得，信用卡生意是多麼難做！至於國泰卡為何免年費，我想，原因不用多說了吧？

銀行credit policy笨

吃飯時，和朋友講起這事件，她說﹕「我也是在好多年前，被美國運通black list了，所以申請不到！」

我笑說：「我們都是洗腳不抹腳的人，還款能力又好，信用卡不接受我們，是他們的損失，我們一點都沒虧。」事實上，我去街時，還往往帶最少信用額的一張，因為……這是公司卡，方便報稅。

原來是banker的她說﹕「所以說，銀行的credit policy很笨，照足formula做，往往反而更多卡數！」不過，現在經營財務公司的她，追數甚狠，此際經濟不景，也甚少壞帳，算係咁了。

[周顯 投資二三事]

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