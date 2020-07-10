張兆聰：華融着手重組 可投機買入

今年中概股熱炒，初時升勢集中在疫情中表現理想的拼多多、京東、嗶哩嗶哩等股份身上。然後中美關係進一步惡化，中概股隨時會被美國勒令退市而紛紛尋找逃生門，市場憧憬可能私有化，又或是中資大舉將股份調回香港，資金全面積極掃貨。只要傳出來港上市傳聞的都會大炒，如數據中心的世紀互聯近期抽便升達30％。昨日另一因素是恒指服務公司計劃推出科技股指數，有關指數將參考納斯達克等科技股主題指數，但目前仍未制定指數選股的準則，未有推出的實際時間表。

消息公布後，阿里、京東、網易（9999）升幅均進一步擴大。另外，恒指服務公司亦宣布，小米（1810）、美團 （3690）及阿里巴巴將可在今年8月季檢時納入恒指選股範圍，亦為中資科技股帶來支持。

市况狂升趨危險 且戰且走

筆者一直強調核心要以新經濟股為主，舊經濟股可階段式炒起，但急升20％至30％後，就很難如前者般繼續穩步上揚。始終內險、券商股幻想空間有限，低估值時有條件發力飈升，但抽升至高位便有很多賣盤出現。周一至周三舊經濟股跑出，但新經濟股並不落後，到昨日更愈升愈有，市值以萬億港元計的阿里也抽升10％，網易更一度爆升20％，大家可以說市况已瘋狂，變得危險，但熱錢的威力、投資者的貪婪有目共睹，就算對市况審慎，至少亦應該控制注碼且戰且走。

本欄曾多次表示今次設局頗像2000年科網泡沫，隨着疫情遲遲無法受控，就連香港也再失守，投資者對於科技股有更大的憧憬。現在泡沫氛圍已成，投資者視每次即市調整均會低吸良機，近期已無再聽說估值過高的言論。當美團輕鬆突破200元關口後，下一談論熱點或是阿里何時破300元，或騰訊何時升穿600元。下半年的最佳策略，依然是買入持有各主題的龍頭股，以此部署，7月至今的回報也相當不俗。只要升勢持續，就不要去估頂。

華融候低1.05元小注買入

至於舊經濟股，券商內險累積不小升幅，動力放緩，現水平可冷吼資產管理公司，如華融（2799）、信達（1359）等。自從貪污之王賴小民落馬，華融就好像無人駕駛，股價進入無止境的跌浪，沒有新聞也乏人問津。

但近日旗下的華融金控（0993）擬私有化華融投資（2277），事件反映華融內部開始有重組方案，着手清理賴小民遺下的手尾。始終華融資產豐厚，也是重要的資產管理公司，一旦重新出發，以0.3倍至0.4倍的市帳率，重估空間相當大。走勢上，股價已升破2019年初延伸出的上升軌，可候低在1.05元小注買入，投機博步入升浪。

[張兆聰 還看今朝]