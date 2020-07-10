盧駿匡：港股價值重估 升勢未完

資金擇肥而噬 表現亮麗股份仍樂觀

本欄在2月中旬曾經提及「不過股市往往都會在市場最差的情况下開始見底。再加上現時的走勢與2011年十分相似，因此港股見底的機會愈來愈大。其中一個重要的啟示將會是恒指持續上升，但經濟數據繼續下滑。如果出現類似的情况，反映港股已離底不遠。藉此推算，2020年的市况將會逐步回升，並有望再創歷史新高」，相信以上的情况已經出現。

恒指近日已突破了25,200點的阻力，意味着後市有望繼續向上。但由於升勢過急，上升動力已經消耗不少。相信在26,800點的水平或會先行整固。短期的重要支持位於25,100點水平。筆者在7月將會親身教授期指及股票秘技，幫大家在牛市中做好準備。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]