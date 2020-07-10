盧駿匡：港股價值重估 升勢未完

【明報專訊】筆者上期曾表示牛市一期有望重臨。本周市况亦如預期顯著做好，大市成交金額連日回升至2000億元以上，反映資金回流股市。一般而言，在兩種情况之下會出現「價量齊升」。第一種是價格長期處於低位，投資價值漸現，吸引資金吸納；第二種是在一輪長期升勢後，進入最後階段。惟恒指平均市盈率在6月才回升至雙位數，反映現時股市屬前述情况。由於資金只會擇肥而噬，因此近期表現亮麗的股份有望在調整後持續向好。對於下半年走勢可抱樂觀態度。
資金擇肥而噬 表現亮麗股份仍樂觀
本欄在2月中旬曾經提及「不過股市往往都會在市場最差的情况下開始見底。再加上現時的走勢與2011年十分相似，因此港股見底的機會愈來愈大。其中一個重要的啟示將會是恒指持續上升，但經濟數據繼續下滑。如果出現類似的情况，反映港股已離底不遠。藉此推算，2020年的市况將會逐步回升，並有望再創歷史新高」，相信以上的情况已經出現。
恒指近日已突破了25,200點的阻力，意味着後市有望繼續向上。但由於升勢過急，上升動力已經消耗不少。相信在26,800點的水平或會先行整固。短期的重要支持位於25,100點水平。筆者在7月將會親身教授期指及股票秘技，幫大家在牛市中做好準備。