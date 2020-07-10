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經濟
2020年7月10日星期五
技術取勝
投資策略
歐康暗盤升兩倍 每手帳賺1.5萬 勢問鼎升幅王 7新股今掛牌6暗盤報捷
Bilibili傳來港第二上市 美股盤前交易時段升5%
國盾量子科創板首掛大升9.23倍 一手賺16.7萬人幣
眾安銀行推「零息貸款」 需3月內還
上月內地PPI勝預期 人民幣升穿7算
「港版納指」今年推 初步料納ATMX 恒指公司：非取代恒指 分析憂舊經濟股臨淘汰
憂美制裁 中資行研應急計劃
中資科技股漲不停 ATM齊破頂
迅銷季蝕98億日圓 疫情打擊 料全年純利跌五成
港交所今推SPSA集中管理服務
有限合伙基金條例通過 8月底生效
飛鶴列10點反擊沽空報告
美「總統御用」西裝破產 Brooks Brothers逾200年歷史 41總統是顧客
疫情憂慮再起 美股早段先升後挫
Tesla：非常接近實現全自動駕駛
張兆聰：華融着手重組 可投機買入
何民傑：當百年巨企趕上科研為本改革
技術取勝：阿里影業挑戰1.25元
盧駿匡：港股價值重估 升勢未完
劉思明：新經濟股具韌力 中手游快突破
周顯：信用卡生意難做
湯文亮：樓市辣招如紋身 永不磨滅
大馬樓供應過剩 降門檻吸海外客 檳城新盤160萬起 部分可享大海景
帝御‧金灣批預售 單位最細185呎 細絕青山公路一帶新盤 最快下周開價
兩盤明賣450伙 限買家人流抗疫
恒地重啟居家工作 為期14天
疫情反彈下 第一城實呎創1年新高
北角摩天大廈今年開齋 4300萬成交近破頂
佛教慈航淨院 3968萬購長沙灣舖
技術取勝：阿里影業挑戰1.25元
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【明報專訊】忠旺50天線重要支持（圖）
新東方在線35元關鍵（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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